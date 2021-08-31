Погода в Югре на 31 августа 2021 года: небольшой дождь Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре 31 августа 2021 года: температура воздуха днём +10, +15 °С, ночью +2,+7 °С. В последний месяц лета в регионе будет облачно с прояснениями. По западной половине местами пройдёт небольшой дождь, по восточной половине небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +10, +12 °С, ночью +5, +7 °С. Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днём небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

Погода в Югре 31 августа 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Этот день считался последним для полевых работ. Окончание сева озимых было принято отмечать праздничным гуляньем. Земледельцы вырывали полынь и рассматривали ее корни: если они толсты, на следующий год можно ждать хорошего урожая.