Жительница Нефтеюганска лишилась более полумиллиона рублей после разговора с мошенниками Фото: Вера Зенина

В полицию Нефтеюганска обратилась местная жительница 1983 года рождения, ставшая жертвой мошенников. Женщина сообщила, что хотела обезопасить свои сбережения, но вместо этого лишилась крупной суммы денег.

Все началось со звонка мужчины, представившегося сотрудником кредитного учреждения. Далее он сообщил, что накопления югорчанки находятся в опасности, поэтому их надо срочно перевести на «безопасную ячейку» банка.

Через некоторое время женщине позвонил уже другой мужчина, выдавший себя за полицейского. По словам потерпевшей, неизвестный сразу вызвал доверие, поскольку номер, с которого поступил звонок, определился как стационарный.

Мужчина порекомендовал следовать инструкциям сотрудников банка, пояснив, что они мошенники и находятся в разработке. Также звонивший посоветовал опередить злоумышленников и взять кредит раньше них. Полученные средства горожанке следовало перевести на «безопасную ячейку». Последовав указаниям, заявительница перевела через банкомат 550 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст.159 УК РФ «Мошенничество».