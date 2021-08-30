В Нижневартовске дети-сироты получили ключи от новых квартир

Фото: администрация Нижневартовска

В Нижневартовске 14 детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей, отпраздновали новоселье. Они стали обладателями квартир с чистовой отделкой в новом доме по улице Осенней.

Как сообщили в местном управлении по опеке и попечительству, в этом году на приобретение квартир для данной категории граждан из окружного бюджета городу выделено свыше 104 миллионов рублей. Это позволило приобрести 58 квартир.

Жилье находится в современных жилых микрорайонах, которые обеспечены всеми необходимыми коммуникациями, большим количеством парковочных мест, детскими площадками и прочей социальной инфраструктурой, необходимой для комфортного проживания. Микрорайон 16-П - один из самых молодых: здесь открыты поликлинические отделения, имеются детские сады и школа.

Напоминаем, что оформить квартиры в собственность ребята смогут через пять лет. Такой срок дан для того, чтобы молодые люди смогли пройти социализацию. Следить за этим процессом будут представители соцслужбы и службы опеки.