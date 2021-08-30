В Нягани поймали вора, укравшего металлические трубы с чужого участка

Фото: УМВД России по ХМАО-Югре

В Нягани задержали 28-летнего мужчину, обвиняемого в краже металлических труб. Заявил о пропаже 61-летний горожанин, он сообщил, что кто-то вывез с его участка шесть металлических труб «НКТ» стоимостью порядка 10 тысяч рублей.

Когда злоумышленника доставили в отделение, он рассказал, что неоднократно проезжал мимо участка заявителя и видел там металлические трубы. А на преступление он решился в связи с затруднительным материальным положением.

- Ночью нарушитель заказал грузовую газель, сообщив водителю, что трубы необходимо отвести в пункт приема металлолома за ненадобностью, - сообщили в УМВД России по ХМАО-Югре.

Сейчас мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 158 УК РФ, а также находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.