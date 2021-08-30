Фото: избирательная комиссия по ХМАО-Югре

В Югре стартовало досрочное голосование в труднодоступных местностях. Оно началось с 29 августа, а на сегодняшний день в нем приняли участие уже 1 655 человек.

К данным категориям избирателей относятся, в первую очередь, представители коренных малочисленных народов Севера, проживающие на стойбищах и родовых угодьях, а также сотрудники нефтегазовых кампаний, работающие в Югре вахтовым методом.

- В этих местах нет постоянных избирательных участков, поэтому члены участковых комиссий используют автомобили высокой проходимости, лодки и вертолеты, чтобы добраться в самые удаленные уголки округа, - рассказали в избирательной комиссии по ХМАО-Югре.

В ходе предстоящих выборов вертолеты полетят обеспечивать голосование избирателей Белоярского, Березовского, Кондинского, Нефтеюганского, Нижневартовского и Сургутского районов. Общее полетное время составит более 120 часов.