Югорская полиция задержала мужчину, искавшего в лесу «закладку»

Фото: УМВД России по ХМАО-Югре

Полиция Югорска задержала 40-летнего жителя города Совесткий, купившего наркотики. Мужчину арестовали в лесном массиве неподалеку от улицы Вавилова. При себе у него обнаружили кристаллическое вещество светлого цвета.

- Согласно заключению эксперта, изъятое содержит в своем составе производное наркотического средства N-метилэфедрон массой не менее 1,190 грамма, что является крупным размером, - рассказали в УМВД России по ХМАО-Югре.

Далее задержанный пояснил полицейским, что употребляет наркотики с 14 лет. Данное вещество он приобрел через приложение «Телеграм» за 4 тысячи рублей. После оплаты ему скинули координаты тайника, который находился в Югорске.

Сейчас мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Также он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.