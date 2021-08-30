Число заболевших коронавирусом в Югре на 30 августа 2021 года увеличилось на 149 человек

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: Ольга Крыльцова

В Югре продолжается пандемия коронавируса. За весь период в округе зарегистрировано 70 399 заболевших, а за последние сутки зафиксировано и подтверждено 149 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах.

По клинической картине: на момент выявления у 115 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 31 зафиксирована пневмония, у 3 человек болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 146 случаях, в оставшихся трех - уточняется. Под наблюдением, в том числе на самоизоляции, находится 10 931 житель региона, сняты с наблюдения - 277 217 человек. За сутки на COVID-19 обследовано 3 670 жителей, всего прошли обследование 2 099 915 югорчан.

Случаи коронавируса выявлены в следующих муниципалитетах: Нижневартовск - 40; Сургут - 25; Нефтеюганск - 20; Сургутский район - 12; Ханты-Мансийск - 6; Мегион, Радужный, Кондинский и Нижневартовский районы - 5; Лангепас, Урай и Советский район - 4; Пыть-Ях, Югорск и Октябрьский район - 3; Ханты-Мансийский район - 2; Когалым, Нягань и Нефтеюганский район - 1.

Состояние 117 пациентов - тяжелое, 96 подключены к аппаратам ИВЛ. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 058 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 116 человек, за весь период излечились 66 707 югорчан.

За последние сутки в России выявлено 18 325 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 1 360 (7,4%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 6 901 152 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 14 180 человек, с начала пандемии - 6 162 430. Также за сутки зафиксировано 792 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 182 429 человек.