Житель Лагнепаса, зарезавший родную мать, оказался недоволен суровым приговором

Житель Лагнепаса, зверски расправившийся с родной матерью, оказался недоволен суровым приговором Фото: Ольга Крыльцова

В Лангепасе вступил в законную силу приговор городского суда в отношении ранее судимого 48-летнего мужчины. Он признан виновным в убийстве родной матери и краже.

- Было установлено, что в декабре 2020 года между осужденным и его 74-летней матерью возникла ссора из-за совершенного им в 2008 году убийства отца, за которое югорчанин отбывал длительный срок. В ходе конфликта злоумышленник нанес матери удар ножом в область груди. Женщина скончалась на месте происшествия, - рассказали в прокуратуре Югры.

Также было установлено, что в июне 2020 года подсудимый совершил кражу.

В итоге суд назначил мужчине наказание в виде 13 лет лишения свободы, первые три года из которых он будет отбывать в тюрьме, а остальные 10 лет - в исправительной колонии особого режима.

Однако данное решение вызвало у югорчанина недовольство, в связи с чем он решил его обжаловать. Но суд округа подтвердил законность приговора, оставив апелляционную жалобу без удовлетворения.