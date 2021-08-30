За выходные мошенники опустошили кошельки югорчан на 4 миллиона рублей Фото: Вера Зенина

За минувшие выходные в Югре было зарегистрировано 17 фактов мошенничества и краж с банковских карт. Злоумышленники опустошили кошельки югорчан более чем на 4 миллиона рублей. Больше всего хищений зафиксировано в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Нягани, Югорске и Радужном.

Так, 29-летняя жительница Югорска была уверенна, что выгодно продаст на сайте бесплатных объявлений два комплекта для выписки новорожденных. Вскоре ей пришло смс от потенциального покупателя, который сообщил о готовности приобрести товар. Далее женщина предоставила мошеннику все данные банковской карты, тем самым лишив себя почти 70 тысяч рублей.

А жительница окружной столицы, продавая гитару, подарила телефонным грабителям более 56 тысяч рублей.

- По всем фактам возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к установлению и задержанию подозреваемых, - рассказали в пресс-служба УМВД России по ХМАО-Югре.