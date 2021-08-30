В Нижневартовске автоледи спровоцировала серьезное ДТП с пострадавшими

Фото: Госавтоинспекция Югры

На югорских дорогах вновь пострадали люди. По сообщению региональной Госавтоинспекции, авария произошла 29 августа в Нижневартовске.

- Около 18:30 вечера автомобиль «Lexus, за рулем которого находилась 34-летняя женщина, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу автомобилю «ГАЗ» под управлением 37-летнего мужчины. Уходя от столкновения, водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Toyota». В итоге водитель последнего - 33-летней женщина - получила травмы, - добавили в ведомстве.

Также отметим, что за прошедшие выходные в Югре произошло шесть аварий, в которых девять человек получили травмы.