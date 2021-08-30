В нижневартовской больнице появилось новейшее оборудование для дезинфекции помещений

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

В окружной больнице Нижневартовска появилось новое оборудование, которое позволяет в считанные минуты продезинфицировать помещение с эффективностью 99,9%. Это переносная импульсная ультрафиолетовая установка с пультом дистанционного управления. Главная особенность аппарата в том, что он дезинфицирует не только воздух, а также мебель и оборудование от всех видов микроорганизмов.

- Главное для нас - защита пациентов и медперсонала от инфекций. Дезинфекционные мероприятия по обеззараживанию больничной среды от микроорганизмов и вирусов - один из ключевых процессов в обеспечении безопасности оказания медицинской помощи, - сообщила главная медицинская сестра Наталья Перекокина.

Если раньше на дезинфекцию помещений уходило от 1,5 до 3 часов, в зависимости от выявленного возбудителя инфекции, то сейчас это время сократилось в несколько раз.

Также отметим, что данная установка еще и передвижная, поэтому она позволяет проводить качественную обработку помещений во всем учреждении.