Коронавирус в Югре. Последние новости на 30 августа 2021 года: скончался один человек

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 30 августа 2021 года. За минувшие сутки в округе зафиксировано 150 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах. Больше всего случаев выявлено в Нижневартовске - 35, Сургуте - 27 и Нефтеюганске - 11. Также скончался один человек.

Всего подтвержденных случаев сначала пандемии - 70 250, из них активных - 2 604. Выздоровел за все время 66 591 человек, скончались - 1 055.

Добавим, что за последние сутки в России выявлено 19 286 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 797 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 804 человека.