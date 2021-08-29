В Югре уберут свалку из покрышек

В ХМАО утилизуют свалку автомобильных покрышек Фото: Соцсети

В ХМАО утилизуют свалку автомобильных покрышек, которая разрослась в 150 метрах от Нижневартовска. Об этом заявили во время прямого эфира с губернатором Югры Натальей Комаровой.

Вопрос об утилизации кладбища покрышек поднимали еще в мае этого года. Тогда на конференции с губернатором ХМАО Егор Збродов, заместитель депприроды Югры, сообщил, что утилизация свалки своими силами займет 5 лет, и поэтому обсуждался даже вариант привлечения к устранению свалки силами Сургутнефтегаза. Однако в ходе недавнего прямого эфира речи о помощи от Сургутнефтегаза не было. Заместитель губернатора ХМАО-Югры сообщил, что нашлись другие инвесторы.

- Откликнулись два инвестора, мы им предоставим земельные участки для установки оборудования, чтобы можно было утилизировать покрышки, — рассказал заместитель губернатора ХМАО-Югры Алексей Забозлаев.

- Дайте, пожалуйста, правительству автономного округа нормативно урегулировать этот вопрос, проект нормативно-правового акта по всем звеньям реализации этого проекта, — заключила глава округа Наталья Комарова.