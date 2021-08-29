В Югре на Иртыше столкнулись два теплохода

На месте происшествия работают сотрудники Ространснадзора Фото: Мария Толстихина

На 56-м км реки Иртыш в ХМАО произошла авария на воде: столкнулись дватеплохода. Об этом сообщается в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

- Теплоход "Сергей Манякин" (ПАО "Иртышское пароходство", город Омск), двигаясь вниз по реке Иртыш, столкнулся с теплоходом "ТРБ-2", следовавшим с двумя пустыми баржами-площадками. В результате происшествия теплоход "Сергей Манякин" получил повреждения корпуса. Пострадавших нет, - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники Ространснадзора. Сургутская транспортная прокуратура организовала проведение проверки исполнения законодательства о безопасности судоходства.