Число заболевших коронавирусом в Югре на 29 августа 2021 года увеличилось на 150 человек

За последние сутки было выявлено 150 новых случаев заболевания Фото: Мария Толстихина

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в ХМАО на 29 августа 2021 года. В ХМАО за последние сутки было выявлено 150 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевшие были обнаружены в 20 муниципалитетах, сообщает оперштаб региона.

Согласно данным штаба, наибольшее количество новых заболевших было выявлено в Нижневартовске, Сургуте и Нефтеюганске. По клинической структуре: в состоянии пневмонии — 31, с симптомами ОРВИ — 115, в бессимптомной форме заболевания — 4.

За последние сутки в России выявлено 19 286 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 797 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 804 человека.