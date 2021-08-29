Прогноз погоды в ХМАО на 29 августа 2021 года: преимущественно без осадков

Преимущественно без осадков Фото: Мария Толстихина

В Югре сегодня, 29 августа, облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами нагрянет туман, ветер северо-восточный, с переходом на северо-западный, ночью 1 – 6 м/с, днём 5 – 10 м/с. Температура ночью +2...+13, а вот днём будет +12...+17 градусов.

Ежегодно с 1991 года 29 августа отмечается Международный день действий против ядерных испытаний. Он был учрежден по инициативе Казахстана после закрытия Семипалатинского ядерного полигона.