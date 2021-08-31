Стратегию социально-экономического развития Югры определяют с учетом мнения жителей

Наталья Комарова - о Стратегии развития Югры. Фото: правительство ХМАО

Предложения от жителей Югры, общественных организаций и общественных советов при органах государственной власти и местного самоуправления включены в Стратегию социально-экономического развития округа вплоть до 2030 года. Радует, что в числе активистов – жители малых городов Югры, например, Радужного и Лангепаса, которые вынесли по 9 тысяч инициатив.

По словам главного врача Лангепасской городской больницы Александра Нохрина, в обсуждении развития Югры поучаствовал каждый третий взрослый житель округа. Дело в том, что люди действительно считают, что Стратегия улучшит их жизнь.

- Я лично участвовал в фокус-группах с представителями самых разных сообществ, - говорит Александр Нохрин. – Из некоторых, схожих, инициатив получалась одна, и проекты формировались буквально на глазах.

В разработке Карты развития Югры уже поучаствовали сотни тысяч жителей региона. Как отметил депутат Думы ХМАО-Югры Василий Филипенко, обратная связь с югорчанами приобрела небывалый масштаб, хотя и раньше с жителями активно работали. С коллегой согласен и председатель думы Борис Хохряков. По его словам, лучшие инициативы людей интегрируют в обновленную Стратегию социально-экономического развития региона

В августе во всех 22-ти муниципалитетах округа известные югорчане, активисты и просто неравнодушные люди вместе с депутатами партии определили, какие проекты стоит реализовать в Югре. В их числе: будущий центр Когалыма – Парк «Галактика» и Музейный комплекс «Барсова гора» в Сургутском районе. Во время стратегических сессий представители органов власти всех уровней собрали более 290 тысяч предложений, из которых на Карту развития Югры внесено более 530 проектов. Все они направлены на достижение национальных целей развития.

Губернатор Югры Наталья Комарова напомнила, что идеи собирают сразу на нескольких площадках, в т.ч. в Общественной палате ХМАО-Югры и на портале «Открытый регион – Югра». Отправить свои предложения по актуализации стратегии может каждый житель региона вплоть до 23 сентября 2021 года.

- На каждой площадке выйдет реестр предложений от югорчан, чтобы органы власти использовали их при формировании государственных и муниципальных программ, - заключила глава региона.