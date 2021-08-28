Число заболевших коронавирусом в Югре на 28 августа 2021 года увеличилось на 152 человека. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 28 августа 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 152 и составило 70 100 человек.

За последние сутки в России выявлено 19 492 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 6,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 799 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 19 411 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 6 863 541 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 180 840 летальных исходов, выздоровели 6 131 446 человек.