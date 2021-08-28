Коронавирус в Югре. Последние новости на 28 августа 2021 года: привитые родители посетят линейки 1 сентября

В Югре привитые родители посетят линейки 1 сентября. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 28 августа. Количество заболевших увеличилось на 153 и составило 69 948 человек.

Случаи коронавируса за день выявлены: в Сургуте – 30; Нижневартовске – 27; Ханты-Мансийске – 17; Нефтеюганске – 17; Нягани – 10; Лангепасе – 6; Нефтеюганском районе – 6; Кондинском районе – 6; Урае – 5; Советском районе – 4; Радужном – 4; Мегионе – 3; Сургутском районе – 3; Октябрьском районе – 3; Нижневартовском районе – 3; Когалыме – 2; Югорске – 2; Пыть-Яхе – 2; Белоярском районе – 2; Ханты-Мансийском районе – 1.

Состояние 130 пациентов тяжелое, 103 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса скончались 5 человек. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 052 человека. Но есть и хорошие новости: за сутки выписано по выздоровлению 255 человек, за весь период пандемии вылечились 66 226 югорчан.

Во всех школах Ханты-Мансийска скоро пройдут торжественные линейки. Мероприятия могут посетить родители (законные представители) обучающихся, которые ранее перенесли COVID-19, прошедшие вакцинацию против коронавируса, предоставившие справку об эпидокружении или отрицательный результат на наличие антител, выданный не раньше чем за 3 дня до линейки.

В Нижневартовске продолжаются рейды и проверки соблюдения противоковидных мер. С 23 августа проведено 11 рейдов в местах массового пребывания жителей города, в ходе которых осмотрен 51 объект. По результатам составлено 5 протоколов об административных правонарушениях, касающихся несоблюдения масочного режима физическими лицами и в отношении предпринимателей за отсутствие контроля по соблюдению масочного режима.

За последние сутки в России выявлено 19 509 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 798 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 19 217 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 844 049 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 180 041 летальный исход, выздоровели 6 112 035 человек.