В Югре вахтовик больше месяца назад ушел в лес и исчез Фото: Юлия Кучеренко

В Ханты-Мансийске с 18 июля 2021 года ищут 44-летнего вахтовика, сообщает КУ «Центроспас-Югория». Поисковая группа спасателей выезжала на одно из месторождений Ханты-Мансийского района, где и пропал мужчина.

Он вышел с месторождения в лес и до настоящего момента его место нахождение не известно. Группа приехала на место поисков на реку Обь и реку Большой Салым, спасатели обследовали правый и левый берега от переправы протоки Большой Салымской, 25 километров береговой линии, а также прилегающую протоку 1,5 километра до предполагаемого места исчезновения. Кроме того, обследованы левый и правый берега реки Обь, от устья протоки Большой Салымской, вниз по течению 30 километров. Но мужчину найти не удалось.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Югре спасатели нашли потерявшегося в лесу мальчика, он пропал в районе автодороги Ханты-Мансийск – Нягань.