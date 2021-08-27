Югорчанка "купилась" на обещания о компенсации и доверилась аферистам Фото: Татьяна Коркина

За прошедшие сутки в Югре зафиксировано 8 случаев мошенничества. Так, в Когалыме с заявлением о хищении обратилась 64-летняя женщина. Она рассказала полицейским, что ей позвонили из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, сказали, что югорчанке положена денежная выплата в размере 450 тысяч рублей за приобретённые раннее некачественные БАДы.

Женщине посоветовали заплатить налог за перевод в размере 15 тысяч, и как только финансы поступят на счёт, она тут же получит компенсацию. Приличная сумма заинтриговала югорчанку и она решила рискнуть. Конечно же, жительница Когалыма "купилась" на сладкие речи и лишись денег.

Более весомую сумму потеряла 53-летняя жительница Сургута. Ей звонили мнимые сотрудники банка и предупреждали об опасности и настойчиво просили снять все деньги. Женщина сходила в ближайший банкомат обналичила деньги и отправила на " безопасный" счёт почти 300 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.