Врачи Нижневартовска спасли мальчика после ДТП Фото: Департамент здравоохранения Югры

Хирурги детской окружной больницы Нижневартовска экстренно прооперировали 12-летнего мальчика с травмой груди. Мальчик попал в ДТП и получил серьезную травму, в автомобиле он был пристегнут на заднем пассажирском кресле. Автомобиль на высокой скорости врезался в фонарный столб и ребёнок получил травму диафрагмы. Органы левой половины живота переместились в левую половину грудной клетки.

Ребёнку при поступлении выполнена экстренная операция: срединная лапаротомия, то есть ушивание разрыва левого купола диафрагмы. Послеоперационный период протекал без осложнений.

- При контрольном обследовании перед выпиской - всё в порядке, расположение органов правильное. Пациент выписан с выздоровлением - сообщают в департаменте здравоохранения ХМАО-Югры.

Мальчика спас ремень безопасности, неизвестно как бы закончилась история, если бы парень был не пристегнут.