Число заболевших коронавирусом в Югре на 27 августа 2021 года увеличилось на 153 человека Фото: Татьяна Коркина

В Югре продолжается пандемия коронавируса и за весь период зарегистрировано 69 948 случаев новой коронавирусной инфекции. За сутки лабораторно подтверждено 153 новых случая COVID-19 в 20 муниципалитетах. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 12 случаев, 18-29 лет – 20 случаев, 30-49 лет – 67 случаев, 50-64 лет – 39, старше 65 лет – 15. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 122 случая, источник инфекции устанавливается в 1 случае, 30 случаев завозных.

По клинической картине :на момент выявления у 117 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 32 зафиксирована пневмония, у 4 человек ковид протекал бессимптомно.

Контакт установлен в 147 случаях, по 1 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 11 742 человека, сняты с наблюдения – 274 154 жителей Югры. За сутки на COVID-19 обследовано 5 144 человека, всего прошли обследование 2 086 543 жителя региона.

Случаи коронавируса за день выявлены: в Сургуте – 30; Нижневартовске – 27; Ханты-Мансийске – 17; Нефтеюганске – 17; Нягани – 10; Лангепасе – 6; Нефтеюганском районе – 6; Кондинском районе – 6; Урае – 5; Советском районе – 4; Радужном – 4; Мегионе – 3; Сургутском районе – 3; Октябрьском районе – 3; Нижневартовском районе – 3; Когалыме – 2; Югорске – 2; Пыть-Яхе – 2; Белоярском районе – 2; Ханты-Мансийском районе – 1.

Состояние 130 пациентов тяжелое, 103 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса скончались 5 человек. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 052 человека. Но есть и хорошие новости: за сутки выписано по выздоровлению 255 человек, за весь период пандемии вылечились 66 226 югорчан.

За последние сутки в России выявлено 19 509 новых случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 798 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 19 217 человек. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 6 844 049 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 180 041 летальный исход, выздоровели 6 112 035 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.