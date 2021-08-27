Строительство моста через Обь в Сургуте начнется через три месяца Фото: google.ru/maps

Строительство моста через Обь в районе Сургута начнется приблизительно через три месяца. Уже завершена федеральная экспертиза и решается вопрос о механизме участия правительства РФ в строительстве.

Как сообщили в Департаменте общественных и внешних связей ХМАО – Югры, проектно-сметная документация разработана и до конца августа должно быть готово заключение. В бюджете текущего года заложили средства для строительства. Губернатор Югры Наталья Комарова отметила значимость проекта для социально-экономического развития региона.

Проект по строительству включает в себя прилегающие дороги, путепроводы, транспортные развязки и инженерные сети. Из-за большой транспортной нагрузки просто необходимо строительство второго моста через Обь неподалеку от Сургута.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Сургуте начали ремонт моста через Обь.