В Нижневартовске продолжаются проверки соблюдения противоковидных мер Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовске продолжаются рейды и проверки соблюдения противоковидных мер.

- С 23 августа проведено 11 рейдов в местах массового пребывания жителей города, в ходе которых осмотрен 51 объект. По результатам составлено 5 протоколов об административных правонарушениях, касающихся несоблюдения масочного режима физическими лицами и в отношении предпринимателей за отсутствие контроля по соблюдению масочного режима, - сообщил заместитель главы Нижневартовска Николай Лукаш.

С начала года проведено больше 1 100 рейдов, во время которых осмотрено более 15,5 тысяч объектов. По информации Нижневартовского городского суда, с начала года к ним поступило 4 тысячи материалов за нарушение масочного режима. Одной части нарушителей вынесено предупреждение, другой – назначен штраф.

- Сотрудниками полиции продолжаются профилактические мероприятия. В рамках деятельности по пресечению незаконной реализации документов с результатами вакцинации и ПЦР-тестов, управлением возбуждено одно уголовное дело в отношении гражданина – жителя Башкирии, который предъявил работодателю поддельный ПЦР-тест - сообщил во время заседания муниципального оперативного штаба начальник УМВД России по г. Нижневартовску Фанис Хаматов.

По словам Фаниса Хаматова, повторно выявлена работа кальянной, расположенной на улице Мусы Джалиля, 15. Заведение закроют, а профилактика продолжится. Сейчас уровень заболеваемости коронавирусом сохраняется на прежнем уровне.