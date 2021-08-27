«Ворота в Югру» появятся на базе музея под открытым небом «Суеват Пауль» Фото: Управление внутренней политики и общественных связей

В Югорске началась реализация проекта музейно-туристического комплекса «Ворота в Югру», которые появятся на базе музея под открытым небом «Суеват Пауль» в 6 км от города Югорска на федеральной трассе «Пермь-Ханты-Мансийск-Томск».

Проект состоит из этнографической части, интерактивных зон по обучению народным промыслам, мест для проведения больших праздников и обустройства набережной реки Эсс.

Уже проведен комплекс геодезических работ по определению на местности границ «музейного участка», установлены межевые знаки с информацией о будущих экспозиционных комплексах и досуговых объектах. Ещё оформлен экспозиционный комплекс «Стоянка автомашин» экспозиции «Вагон-городок» и обустроена рекреационная зона «Живая вода».

- Работа продолжается в соответствии с планом первоочередных мероприятий по реализации проекта МТК «Ворота в Югру» и выявленными первоочередными задачами - сообщила начальник управления культуры Наталья Нестерова.

После решения земельного вопроса, реализация «Ворот в Югру» «сдвинулась с мертвой точки».