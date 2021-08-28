Погода на 28 августа в Югре: плюс 16

В Югре плюс 16. Фото: Вадим Бегун

По ХМАО: Переменная облачность. Преимущественно без осадков. В отдельных районах туман. Ветер северный 5-10 м/с. Температура ночью +4,+9 °С, местами до -1 °С, днем +11,+16 °С.

По г. Ханты - Мансийску: Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура ночью +5,+7 °С, днем +12,+14 °С.

28 августа отмечается праздник Успения Пресвятой Богородицы. С 28 августа начинается молодое Бабье лето, которое продолжается до 11 сентября. В прежние времена заметили, если молодое Бабье лето ведряное - жди ненастья на старое (с 14 по 21 сентября). Если в этот день погода тихая и ясная, то и осень будет такой же.