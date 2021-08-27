В Ханты-Мансийске привитые от коронавируса родители могут посетить торжественную линейку

Во всех школах Ханты-Мансийска скоро пройдут торжественные линейки, желающим участвовать в открытом мероприятии «Торжественная линейка «Первый звонок», нужно знать о важных правилах, которые будут действовать на мероприятии.

Мероприятия могут посетить родители (законные представители) обучающихся, которые ранее перенесли COVID-19, прошедшие вакцинацию против коронавируса, предоставившие справку об эпидокружении или отрицательный результат на наличие антител, выданный не раньше чем за 3 дня до линейки.

Проще говоря в день знаний, 1 сентября родителям нужно будет предоставить отрицательный ПЦР-тест, предъявить сертификат о прививке, либо справку о наличии антител.

Если же у родителей нет прививочного сертификата или отрицательного теста, то родитель может попросить школу включить их в список и через межведомственный запрос установить их эпидокружение и допустить к мероприятию.

Детская поликлиника Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска начнет выдачу справки об эпидокружении согласно спискам, представленным школой. Посещение детской поликлиники родителями не требуется, учреждение самостоятельно получит информацию.