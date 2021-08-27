Известный фотограф Олег Зотов отправится в фотоэкпедицию по Югре Фото: Открытый регион - Югра

Известный фотограф Олег Зотов отправится в фотоэкпедицию по Югре. Его визит связан с подготовкой к проекту, раскрывающему самобытный визуальный образ региона. Он посетит живописные природные места региона и национальные поселения ханты и манси. Сопровождать фотографа в его путешествии будут представители медиасообщества региона.

Творческая экспедиция проходит в рамках проекта «Художественное открытие Югры», целью которого является открытие округа для всей страны с его природными, культурными особенностями, многовековыми традициями и обычаями, а также современными реалиями.

По просьбам югорчан Олег Зотов проведет творческую встречу с фотографами и творческими деятелями региона, на которой расскажет о своём профессиональном пути и поделится секретами мастерства. Встреча состоится в Ханты-Мансийске 29 августа в Музее геологии нефти и газа. К разговору присоединится телеведущая телеканала «Пятница!» Катя Бобкова. Они покажут фото и видео, которые успеют отснять за неделю для нового проекта, ответят на вопросы жителей Югры, расскажут о процессе съемок, аппаратуре и создании стиля.

Вход бесплатный по предварительной записи в аккаунтах центра «Открытый регион» Instagram и ВКонтакте. Для записи необходимо написать в личные сообщения ФИО и номер телефона.

Кстати, Олег Зотов уже посещал Югру в качестве члена жюри фотоконкурса «Открой Югру!» и проводил мастер-класс для тех, кому интересно фотографии. Именно та поездка вдохновила фотографа на создание арт-проекта о Югре.