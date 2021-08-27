Погода в Югре на 27 августа 2021 года: сильный ветер до 19 м/с Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре 27 августа 2021 года: температура воздуха днём +12, +17 °С, по восточным районам +19, +24 °С, ночью +6, +11 °С, по восточным районам +12, +17 °С. Облачно с прояснениями. По западной половине местами небольшой дождь, по восточной половине кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с, по восточным районам ночью порывы до 16 м/с, днём до 19 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +15, +17 °С, ночью +9, +11 °С. Облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днём без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с.

Погода в Югре 27 августа 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Тиховеем этот день прозвали на Руси потому, что было принято наблюдать за ветром: если он тих и спокоен, то осень будет солнечной, а если быстр и стремителен - следует ждать ненастья. По этому поводу складывали поговорки: «Тихий ветер в сад - сухая осень в лес»; «Михеев день с Бабьим летом бурей-ветром перекликаются». Обращали внимание на журавлей. Если птицы потянулись клином на юг – значит, к середине октября ударит мороз. Если же журавли спокойны и не встают на крыло, зима придет позже обычного.