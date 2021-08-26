Передвижная поликлиника отправилась в экспедицию в Ханты-Мансийский район Фото: официальная страница ХМАО — Югры в соцсети

Передвижная поликлиника Югры отправилась в экспериментальную экспедицию в Ханты-Мансийский район. Центр профессиональной патологии Югры запускает пилотный проект по работе мобильных медицинских комплексов в летний период.

Медики посетят Ярки, Цингалы, Батово, Выкатной, Шапшу, Ягурьях, Бобровский, где проживает более 2,5 тысяч человек. В командировку отправились три мобильных медкомплекса. В составе модулей - передвижная рентгеновская установка, состоящая из флюорографа и маммографа, и два грузовых вездехода с прицепами, в которых размещено по семь кабинетов.

Югорчан сможет принять терапевт, хирург, гинеколог, офтальмолог, невролог, дерматолог, кардиолог, стоматолог, врачи ультразвуковой и функциональной диагностики. - Президент России поставил перед здравоохранением задачу по предоставлению первичной медпомощи жителям не только удаленных и труднодоступных, но и малочисленных населенных пунктов. Это поручение будет исполнено на территории Югры, - рассказал главный врач Центра профессиональной патологии Николай Ташланов.