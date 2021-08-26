В Нягани сотрудник компании получил два миллиона коммерческого подкупа Фото: Татьяна Коркина

В Нягани возбуждено уголовное дело против 49-летнего сотрудника коммерческого предприятия. Он подозревается в коммерческом подкупе.

Подозреваемый, занимая должность начальника отдела материально-технического обеспечения одного из обществ с ограниченной ответственностью, решил подзаработать. С 2019 по 2021 год он получил от директора предприятия – поставщика коммерческий подкуп деньгами и услугами на 2 миллиона рублей. За это подозреваемый предоставлял поставщику сведения о коммерческих предложениях конкурентов, что дало ему возможность проводить более выгодные заказчику поставки.

В доме подозреваемого провели обыск, забрали дорогостоящую бытовую технику которая приобретена за счёт подкупа.

К слову, преступление выявила служба собственной безопасности компании, после чего информацию передали в полицию.

По уголовному делу продолжается расследование.