В Югре проведут окружной детский конкурс на языках коренных малочисленных народов Севера Фото: Паблик Ханты и Манси

В рамках Года знаний в Югре проводят окружной детский конкурс на языках коренных малочисленных народов Севера «История родовых поселений».

Юные жители района могут принять участие в конкурсе, на котором рассмотрят информационные материалы об истории родовых поселений Югры, подготовленные в печатном виде и в форме видеороликов на хантыйском, мансийском и ненецком языках с переводом на русский язык и иллюстрированные материалами автора.

Идея конкурса направлена на привлечение внимания детей и молодёжи к истории и традициям коренных малочисленных народов Севера, проблемам малых поселений автономного округа, а также способствует популяризации использования хантыйского, мансийского и ненецкого языков.

Участие могут принять школьники в возрасте 7-18 лет, проживающие на территории автономного округа. Заявки принимаются до 1 октября 2021 года.

Победителей наградят дипломами и ценными подарками. Итоги станут известны не позднее 15 октября 2021 года.