Жителя Белоярского задержали с наркотиками Фото: ОМВД России по Белоярскому району

Полицейские Белоярского задержали мужчину, у которого находился бумажный свёрток с порошкообразным, светлым веществом. Белоярец попал в поле зрения группы по контролю за оборотом наркотиков. Исследование показало, что вещество содержится в составе накротик N-метилэфедрон - α-пирролидиновалерофенон и психотропного вещества амфетамин массой 1,03 грамма.

Мужчина признался, что свёрток с наркотиком он нашёл и забрал себе для личного употребления. На учёте у врача-нарколога и психиатра он не состоит, но с малолетнего возраста привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабежи, разбои, нанесения тяжкого вреда здоровью, а также за незаконное приобретение и хранение наркотиков. Он даже отсидел в тюрьме, а с 2012 года вёл порядочный образ жизни и работал электриком.

Против него возбуждено уголовное дело, он будет дожидаться наказания под подпиской о невыезде.