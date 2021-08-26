В Октябрьском районе продолжают проверять торговые точки на соблюдение масочного режима Фото: Администрация Октябрьского района

В Октябрьском районе продолжаются рейды по проверке соблюдения масочного режима в торговых объектах.

За прошедшую неделю всего проведено 62 рейда. Так, в Андре провели 4 проверки в торговых объектах и 2 на транспорте. Выявлено 2 нарушения. В Октябрьском проведено 4 рейда по объектам розничной торговли и выявлено 3 нарушения. В Приобье сотрудниками администрации, полиции, членов народной дружины проведено 7 проверок - нарушений не выявлено. В Талинке прошли 3 рейда по торговым и социальным объектам, там 2 нарушения. В Каменном, Карымкарах, Малом Атлыме, Перегребном, Сергино, Унъюганеи Шеркалах нарушений не выявлено.

За нарушение предписанных требований можно получить штраф. Поэтому жителей Октябрьского района призывают соблюдать профилактику и не подвергать своё здоровье и здоровье близких опасности.