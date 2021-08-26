В Нижневартовске водитель без прав столкнулся с мотоциклистом Фото: ГИБДД ХМАО-Югры

В Нижневартовске водитель, не имеющий прав столкнулся с мотоциклистом. По информации ГИБДД, 18-летний водитель автомобиля «ВАЗ» при повороте налево на нерегулируемом перекрестке, не уступил дорогу 29-летнему мотоциклисту, который ехал во встречном направлении. Автомобилист не имел прав на управление, а мотоциклиста спасло то, что в момент ДТП он находился в шлеме, это значительно снизило вероятность более серьёзных травм.

Фото: ГИБДД ХМАО-Югры

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний пешеход.

Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции задержано 8 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 5 – за отказ от медицинского освидетельствования; 4 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 49 водителей привлечено к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 36 – за нарушение требований к перевозке детей.