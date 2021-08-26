Пешеходная зона на одной из улиц Нижневартовска станет безопаснее Фото: департамент общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска

В Нижневартовске на улице Кузоваткина ведутся работы по смещению тротуара. Ремонт проводят сотрудники городского МБУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству».

Система ЦУР «Инцидент менеджмент» часто замечала в социальных сетях сообщения от жителей города, которые говорили о том, что тротуар близко расположен к проезжей части. Специалисты департамента ЖКХ администрации города обследовали территорию и приняли решение перенести пешеходную зону.

- Пешеходная часть будет перенесена на три метра от дороги для обеспечения безопасности граждан, - сказал заместитель директора департамента ЖКХ администрации Нижневартовска Сергей Лях.

В этой же зоне планируют установить пешеходное ограждения в границах перекрестка улиц Кузоваткина – Ленина протяженностью 50 метров. Работу планируют закончить до конца августа 2021 года.