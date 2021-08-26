Жительница Нефтеюганска продиктовала мошенникам данные карты и лишилась денег Фото: Юлия Кучеренко

За сутки в Югре зарегистрировано 3 случая мошенничества, жители региона перевели на счета аферистам около 600 тысяч рублей.

Так, в Нефтеюганске 31-летняя женщина общалась с представителем банка, который настойчиво рассказывал о некоем списании, которое якобы зафиксировано на её счетах. Он советовал защитить свои деньги и подводил женщину к тому, чтобы она продиктовала ему данные своей карты. Югорчанка испугалась и на эмоциях сообщила все необходимые реквизиты кредитки, так она потеряла 80 тысяч рублей.

На подобную уловку попалась и 28-летняя жительница Нижневартовска. Девушка прислушалась к советам аферистов, которые выдавали себя за банковских сотрудников. Вартовчанка по инструкции продиктовала всю секретную информацию, а мошенники успевали переводить её деньги на свой счёт. Но сумма оказалось не такой большой, преступники украли 6 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.