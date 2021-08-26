Число заболевших коронавирусом в Югре на 26 августа 2021 года увеличилось на 156 человек Фото: Администрация Нижневартовска

В Югре продолжается пандемия коронавируса. За весь период в округе зарегистрировано 69 795 случаев новой коронавирусной инфекции. За сутки зафиксировано и подтверждено 156 новых случаев COVID-19 в 21 муниципалитете.

Случаи коронавируса за день выявлены: в Сургуте – 32; Нижневартовске – 31; Ханты-Мансийске – 19; Нефтеюганске – 11; Мегионе – 10; Сургутском районе – 7; Лангепасе – 7; Урае – 6; Нефтеюганском районе – 5; Березовском районе – 5; Нягани – 4; Югорске – 4; Радужном – 3; Пыть-Яхе – 3; Советском районе – 2 Белоярском районе – 2; Когалыме – 1; Октябрьском районе – 1; Ханты-Мансийском районе – 1; Нижневартовском районе – 1; Покачах – 1.

По клинической картине: на момент выявления у 123 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 31 диагностирована пневмония, у 2 человек коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 145 случаях, по 4 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 11 801, сняты с наблюдения – 273 414. За сутки на COVID-19 обследовано 5 273 человека, всего прошли обследование 2 081 379 жителей Югры.

Состояние 131 пациента тяжелое, 103 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса скончались 2 человека. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 047 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 206 человек, за весь период пандемии вылечились 65 971 югорчанин.