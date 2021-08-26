Поддельные деньги, кражи: за сутки в Югре зарегистрировано 56 преступлений Фото: Татьяна Коркина

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 56 преступлений, по горячим следам раскрыто 43.

В Сургуте в магазине по улице Пушкина, мужчина пытался украсть 8 упаковок кофе, общей стоимостью 4 тысячи рублей. Сотрудники магазина смогли его задержать. Против него возбуждено уголовное дело и теперь он находится под подпиской о невыезде.

В Ханты-Мансийске 61-летний мужчина, используя самоходную моторную лодку марки «Казанка – 5М4», без соответствующего разрешения – путёвки на вылов водных биоресурсов, с помощью рыболовной сети, выловил 5 особей рыбы «стерлядь». Ущерб водным биологическим ресурсам составил 23 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

В Сургуте нашли поддельную купюру номиналом 1 тысяча рублей. Ведётся проверка. А тем временем сотрудниками уголовного розыска Нижневартовска задержана подозреваемая в краже мужской туалетной воды из магазина по улице Кузоваткина. Сейчас уже судимая раньше девушка находится под подпиской о невыезде.