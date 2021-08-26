В полуфинал конкурса «Большая перемена» попали 100 югорчан Фото: страница конкурса в соцсети

Полуфиналы Всероссийского конкурса «Большая перемена» стартуют 28 августа. Полуфиналистами стали 6 тысяч школьников – ученики 9-11 классов из всех регионов страны.

В этом году полуфинал пройдет и в Ханты-Мансийске, где окажутся почти 600 школьников Уральского федерального округа и пройдет он в три смены – с 1 по 13 сентября. Регион представят около 100 югорчан.

- Традиционно, ребят ожидает насыщенная образовательная программа и встречи с состоявшимися профессионалами в сфере науки и технологий, искусства и медиа. Участие в полуфинале – это не просто очередной отборочный этап конкурса, по итогам которого будут определены 1500 финалистов «Большой перемены», – это возможность проявить свои творческие способности и получить знания, которые обязательно пригодятся им в будущем, – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Школьники смогут принять участие в «полезной программе» и внести свой вклад в улучшение экологической обстановки региона.

Как рассказала руководитель проекта «Большая перемена» Наталия Мандрова , в основу концепции полуфиналов легла тема сохранения чистоты планеты.

Все мероприятия полуфиналов пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований по предотвращению распространения коронавируса.

Финал конкурса «Большая перемена» для учеников 9-11 классов пройдет по традиции в ноябре в международном детском центре «Артек».