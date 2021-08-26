Погода в Югре на 26 августа 2021 года: сильный ветер Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре 26 августа 2021 года: температура воздуха днём +24, +29 °С, в северо-западных районах +14, +19 °С. Температура ночью +13, +18 °С, в северо-западных районах +7, +12 °С. Облачно с прояснениями. В отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западных направлений 6-11 м/с, днём местами порывы 15-17 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +25, +27 °С, ночью +16, +18 °С. Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днём кратковременный дождь. Ветер западный 6-11 м/с.

Погода в Югре 26 августа 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

У крестьян существовал обычай прибираться в этот день в сараях и погребах, заговаривать сени и зимние хранилища от недоброго слова, от дурного глаза и всякой нечисти. На Тихона наблюдали за ветрами: если они дули тихо - ждали ветра на несколько дней вперед, а если проносились бурей - это предвещало дождливый сентябрь. Были и приметы, связанные с урожаем, например такая: «Коли грибовно - так и хлебовно», что означало: при обилии грибов в лесах можно надеяться и на хлебное плодородие в следующем году.