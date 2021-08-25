В Урае задержали уже судимого мужчину с наркотиками Фото: Татьяна Коркина

Оперативники Урайской полиции задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков.

У него нашли свёрток с неизвестным веществом. По результатам экспертизы оказалось, что вещество является наркотиком массой 1,43 грамма. Мужчина рассказал, что наркотик он купил в Интернете. После оплаты, ему отправили координаты местонахождения закладки.

В лесу Урая югорчанин нашел свёрток, но употребить наркотики он не успел, так как его задержали полицейские.

Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, а также осужден за незаконный оборот наркотиков. Сейчас мужчина признался в преступлении и находится под подпиской о невыезде.

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Урая ответит в суде за сбыт наркотиков.