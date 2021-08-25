Школы Югры проведут линейки с соблюдением требований защиты от COVID-19 Фото: Татьяна Коркина

В Югре прошло заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

По данным департамента здравоохранения округа, за весь период в регион поступило 633 824 комплектов вакцины против коронавируса, из них 42 928 комплектов – в период со 18 по 24 августа (это вакцина «Гам-КОВИД-Вак» - 12000, «СпутникЛайт» - 30928 комплектов). Всего завершили вакцинацию 468 071 человек.

Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский подчеркнул, что в Югре отмечается уменьшение заболевших COVID-19.

- Снизилась занятость коечного фонда. Это позволило 150 коек вывести в обычный режим работы. Вакцины в медицинских учреждениях также достаточно, - отметил Алексей Добровольский.

В округе до 30 сентября 2021 года включительно приостановлена деятельность детских игровых комнат, развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на территории торговых развлекательных центров, развлекательных и досуговых заведений, оказания услуг по курению кальяна.

- Вместе с тем запрет использования гражданами аттракционов, принадлежащих организациям независимо от организационно-правовой формы и форм собственности, не распространяется на те, которые размещены на открытом воздухе, - сказала губернатор Югры.

По словам исполняющей обязанности директора департамента образования и молодежной политики Снежаны Возняк, торжественные линейки в школах округа пройдут при условиях: к участию в допускаются родители (законные представители) школьников, ранее перенесшие COVID-19, либо вакцинированные против коронавируса, либо представившие справку об эпидокружении или отрицательный результат лабораторного обследования на наличие антигена вируса SARS-CoV-2, выданный не ранее чем за 3 дня до мероприятия.

Информация о выполнении (невыполнении) условий допуска к участию в предоставляется образовательным организациям посредством межведомственного взаимодействия с учреждениями здравоохранения автономного округа.

С учителями, преподавателями, воспитателями детских садов, родителями проведут беседы о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и ограничительных мер, выполнении мероприятий, направленных на защиту и сохранение здоровья.

Департамент здравоохранения, по поручению Натальи Комаровой, организует выезды мобильных бригад врачей в отдаленные населенные пункты региона, дачные посёлки для диспансеризации населения. Также специалисты организуют углубленные профилактические осмотры и диспансеризацию югорчан, перенесших COVID-19.