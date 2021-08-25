В Югре руководитель коммерческой организации скрыл 21 миллион от налоговой Фото: Татьяна Коркина

Следственным отделом Ханты-Мансийска возбуждено уголовное дело против руководителя одного из коммерческих предприятий из-за сокрытия денег, за счёт которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам.

Как сообщают в следственном комитете, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью, занимающееся управлением многоквартирными домами, знал, что у предприятия есть задолженности по налогам. Когда налоговая потребовала списать со счетов предприятия суммы в размере задолженности, руководитель организовал взаиморасчеты между контрагентами минуя счета предприятия. Кредиторы и должники предприятия проводили между собой взаиморасчеты на общую сумму более 21 миллиона рублей, которые таким образом сокрыты от налоговой.

В рамках уголовного дела в служебных помещениях предприятия подозреваемого, а также контрагентов, проведены обыски. По уголовному делу продолжается расследование.