Число заболевших коронавирусом в Югре на 25 августа 2021 года увеличилось на 155 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре продолжается рост заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки зарегистрировано 155 новых случаев коронавируса в 20 муниципалитетах. Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии — 69 639. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 22 случая, 18-29 лет – 31 случай, 30-49 лет – 56 случаев, 50-14 лет – 26, старше 65 лет – 20. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 136 случаев, 19 случаев завозных.

Ситуация в муниципалитетах выглядит следующим образом: в Нижневартовске зарегистрировано 38 случаев, в Сургуте – 36 случаев, в Ханты-Мансийске – 23 случая, в Мегионе – 9, в Лангепасе и Нижневартовском районе – по 6, в Нефтеюганске и Нягани – по 5, в Ханты-Мансийском, Сургутском, Советском районах и Урае – по 3 заболевших, в Березовском, Октябрьском, Кондинском районах, Югорске, Радужном, Покачах, Пыть-Яхе – по 2 человека заразились, в Когалыме – 1 заразившийся.

В структуре клинических проявлений у 6 человек клиническая картина заболевания отсутствовала, клинические проявления ОРВИ установлены у 124 человек, диагноз «пневмония» поставлен 25 заболевшим.

За сутки от коронавируса скончался 3 человека, всего умерло 1 045 человек. Выздоровели за весь период пандемии - 65 765 человек.

За последние сутки в России выявлено 19 536 новых случаев коронавируса в 85 регионах., из них 7,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 809 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 19 654 человека. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 6 804 910 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 178 423 летальных исхода, выздоровели 6 073 157 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.