За сутки от мошенников пострадали восемь жителей Югры и обратились в полицию Фото: Татьяна Коркина

За сутки в полицию с заявлениями о мошенничестве обратились 8 югорчан. Общая сумма ущерба составила около 700 тысяч рублей.

Так, в Нефтеюганске девушка столкнулась с мнимым сотрудником службы безопасности банка. Он позвонил ей и стал рассказывать якобы о несанкционированной операции по счету банковской карты, настойчиво рекомендовал защитить свой счет. Югорчанка на эмоциях последовала советам собеседника и лишилась 50 тысяч, которые они обещали ей вернуть, но так и не отдали.

Жительница Белоярского района пыталась заработать на инвестициях и связалась с организатором, который любезно пояснил женщине порядок заработка при вложении в криптовалюту и убедил собеседницу перевести 5 тысяч на неизвестные счета.

В Нижневартовске на уловку мошенников попался 38-летний мужчина. Он поверил сотруднику банка, который обещал мнимый кэшбек, якобы возврат с покупок. Вартовчанин понадеялся на приличный доход и продиктовал незнакомцу все данные карты. А затем мужчина заметил неожиданное списание почти 80 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.