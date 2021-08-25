В Югре стартовал Чемпионат мира по бильярду Фото: ЮграМегаСпорт

В Югре стартовал Чемпионат мира по бильярдному спорту «Свободная пирамида». Мероприятие проводится в Центре развития теннисного спорта в Ханты-Мансийске.

Уже начались первые партии Чемпионата мира, в соревнованиях принимают участие 74 спортсмена из 20 стран. После первых партий прошла торжественная церемония открытия мероприятия, на которой выступили заместитель губернатора Югры Юрий Южаков и президент Международной конфедерации пирамиды, президент Федерации бильярдного спорта России Павел Завальный.

- Приветствую каждого участника чемпионата, рад видеть всех спортсменов на нашей гостеприимной земле! Югра не первый раз проводит мероприятия такого масштаба, уверен, что и в этот раз всё пройдёт на высоком уровне, — сказал Юрий Южаков.

На церемонии открытия именитые спортсмены получили юбилейные медали, как участники первого Чемпионата мира по бильярду. Сегодня, 25 августа, игровые партии продолжаются. Зрителям можно посетить мероприятие, с соблюдением всех необходимых мер безопасности. При себе необходимо иметь маску, а также соблюдать дистанцию в 1,5 метра.