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Происшествия25 августа 2021 12:25

Кража телефона, велосипедов и продуктов: за сутки в Югре зарегистрировано 60 преступлений

По горячим следам раскрыто 39
Виктория Терина
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За сутки в Югре зарегистрировано 60 преступлений

За сутки в Югре зарегистрировано 60 преступлений

Фото: Татьяна Коркина

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 60 преступлений, по горячим следам раскрыто 39.

В Нижневартовске полицейские задержали мужчину, который, попросил у женщины телефон, чтобы позвонить и украл гаджет. Злоумышленник неоднократно судим за кражи, грабежи и преступление против личности.

Несмотря на завершение летнего сезона, кражи велосипедов продолжаются. За прошедшие сутки украли 5 велосипедов. Так, в Урае из второго подъезда жилого дома в 1 микрорайоне, украли сразу два велосипеда. Аналогичные преступления совершены в Когалыме, Березовской районе и Ханты-Мансийске.

А в Радужном в районе Лесничества, полицейские задержали мужчину, у которого нашли прозрачный пакет с кристаллообразным, светлым веществом. Как оказалось в пакетике находились наркотики массой 0,892 грамма. Нарушитель под подпиской о невыезде.

Сотрудники уголовного розыска Лангепаса задержали подозреваемую, которая в магазине по улице Солнечная, украла продукты. Ранее она была судима за кражу и снова находится под подпиской о невыезде.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.