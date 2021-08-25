В Югре водитель иномарки сбил мальчика на велосипеде Фото: Госавтоинспекция Югры

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 6 человек получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний велосипедист.

Одна из аварий произошла в посёлке Березово. Там, 44-летний водитель автомобиля «Тойота» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 8-летнего мальчика, который ехал на велосипеде. В результате ДТП ребёнок получил травмы.

Госавтоинспекция Югры напоминает родителями, что необходимо объяснять детям правила дорожного движения и безопасного поведения на улице.

Кроме того, на территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержано 4 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 7 – за отказ от медицинского освидетельствования; 4 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 37 водитель привлечен к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 36 – за нарушение требований к перевозке детей.